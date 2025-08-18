Un muerto en Gaza al caerle ayuda lanzada desde el aire

Una persona murió este lunes (18.08.2025) al caerle encima un paquete de ayuda humanitaria lanzado desde un avión y otras cuarto fallecieron al ir a buscar comida a un punto de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) en el sur de la Franja, informaron fuentes del hospital Nasser, sin concretar las circunstancias de estas últimas muertes.

Según informó hoy en un comunicado el COGAT, el organismo militar israelí encargado de gestionar la entrada de ayuda en Gaza, en las últimas horas nueve países lanzaron desde el aire 180 paquetes de ayuda humanitaria con alimentos. Se trata de Francia, Alemania, Bélgica, Jordania, Italia, Países Bajos, Emiratos, Singapur e Indonesia. Sólo este país descargó desde dos aviones militares 800 toneladas de ayuda, lo que Yakarta calificó de "hito histórico" en el marco de su apoyo a Palestina.

Amnistía Internacional denunció hoy, a la espera de una intensificación de la ofensiva terrestre, una "campaña de hambruna deliberada" de Israel en Gaza. Esta campaña destruye "sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social" en la Franja de Gaza, advirtió en un comunicado la organización, tras entrevistar a 19 residentes de campos de desplazados y a dos miembros del personal médico que tratan a niños con desnutrición. Las ONG han venido denunciando el bloqueo israelí de la ayuda para Gaza.

Más de 62.000 palestinos muertos

El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, afirmó desde el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, que su país está dispuesto a "inundar" la franja con ayuda, en tanto denunció "la intransigencia" y "obstáculos" de Israel para el ingreso de la misma. Abdelaty, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, cifró en 550.000 toneladas la cantidad de ayuda, incluidos alimentos y medicina, que fue ingresada en Gaza a través de Egipto desde el inicio de la guerra.

Esta se inició en respuesta a los ataques de Hamás, considerada una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea o varios países musulmanes, el 7 de octubre de 2023. La entrada de ayuda humanitaria se ha visto muy limitada, por lo que varios países han optado por su envío por paracaídas, a pesar de su peligrosidad y de llegar en cantidades insuficientes.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, en total, al menos 62.004 gazatíes han perdido la vida desde que comenzó la guerra, después de que se registraran ayer 60 nuevas muertes, incluidas cinco por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición.