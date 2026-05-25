Ucrania hace recuento de daños: Más de 100 heridos tras bombardeo ruso

Ucrania lamentaba este domingo (24.05.2026) cuatro muertos y casi cien heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, un ataque que generó condenas de diversos países.

Sólo en Kiev, el ataque dejó dos muertos y 81 heridos, precisó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó. "Entre los heridos hay tres niños" y "en los hospitales de la ciudad hay 31 heridos ingresados, entre ellos dos niños", señaló.

Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el "principal objetivo" de este nuevo bombardeo, en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles.

Los militares ucranianos indicaron en un primer momento que Rusia usó, entre otros, 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos, aunque posteriormente informaron de que las tropas de Moscú usaron también el misil hipersónico Oréshnik.

Zelenski condenó el ataque y acusó al jefe del Estado ruso, Vladímir Putin, de continuar "golpeando edificios residenciales con sus misiles", por lo que solicitó más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia.

El ataque ruso dañó "decenas de edificios residenciales y varias escuelas", según Zelenski, que precisó que el bombardeo dejó "prácticamente destruido" el Museo de Chernóbil, además de causar daños en el del Museo de Arte Nacional, entre otros edificios.

También sufrió daños ligeros el Ministerio de Asuntos Exteriores, según informó el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga.

Muestras de solidaridad con Ucrania

Sin noticias de mayores dotaciones de apoyo este domingo, Kiev sí recibió numerosas muestras de solidaridad, como la del canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron (quien habló por teléfono con Zelenski); la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni; el primer ministro canadiense, Mark Carney, y una nutrida lista de jefes de Estado, primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores europeos, incluido el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares.

La alta representante europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, condenó "actos terroristas abominables" rusos, en referencia al bombardeo.

La OMS denuncia daños en su sede en Kiev

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este domingo que su oficina para Ucrania, situada en la capital Kiev, sufrió daños en el masivo ataque ruso.

La oficina "fue alcanzada por escombros de uno de los muchos ataques en la ciudad, lo que dañó las ventanas de la tercera planta", indicó en su cuenta oficial en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No se reportaron heridos en el edificio, donde también tienen su sede otras muchas agencias de la ONU, agregó el director general.

Daños en oficinas de Deutsche Welle y ARD

Las oficinas de las cadenas alemanas ARD y Deutsche Welle sufrieron daños durante los ataques rusos nocturnos en Kiev, según comunicados difundidos el domingo.

El estudio de televisión utilizado por los corresponsales de la cadena pública alemana ARD sufrió graves daños, informó la emisora ​​afiliada de ARD, Westdeutscher Rundfunk (WDR), con sede en Colonia, tras el ataque masivo que dejó cuatro muertos y cerca de 100 heridos en toda Ucrania.

La onda expansiva de los ataques rusos probablemente causó la destrucción del estudio, ubicado en el centro de la ciudad. Las ventanas se rompieron, las habitaciones quedaron devastadas y las paredes se derrumbaron, indicó WDR en un comunicado. No había nadie en el estudio en el momento de los ataques.

La oficina de Deutsche Welle en Kiev, también fue afectada, con ventanas y techos dañados en los ataques.

"Afortunadamente, no había nadie en la oficina durante el ataque”, declaró el jefe de la corresponsalía, Mykola Berdnyk. "A pesar de la difícil noche, nuestros compañeros en Kiev acudieron a sus turnos habituales en la redacción esta mañana”.

"Aunque Kiev está cada vez más expuesta a los ataques aéreos rusos, la motivación de los periodistas de DW sobre el terreno permanece intacta. Saben que su trabajo es más importante que nunca, especialmente en momentos como estos”, agregó.