Ucrania detiene a exministro implicado en caso de corrupción

La oficina nacional anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció este domingo el arresto de Herman Halushchenko, exministro de Energía implicado en un caso de corrupción.

"Mientras cruzaba la frontera estatal, los detectives de la NABU detuvieron al exministro de Energía en el marco del caso Midas", señaló el organismo en un comunicado.

Con este nombre se conoce un gran escándalo de corrupción en el sector energético que conmocionó a Ucrania el año pasado, y en un momento de apagones generalizados causados por los ataques rusos.

Aunque el comunicado no cita explícitamente a Halushchenko, este ocupó el cargo de ministro de Energía el año pasado y presentó su renuncia en noviembre por este caso.

Halushchenko fue uno de los diversos ministros que dimitieron en 2025, después de que la NABU desvelara una trama de blanqueo masivo de capitales en el sector energético, que según los investigadores fue orquestada por un aliado del presidente Volodimir Zelenski.

De acuerdo con la agencia anticorrupción, los implicados organizaron un sistema de comisiones ilegales de hasta 100 millones de dólares para desviar fondos y Halushchenko obtuvo "beneficios personales" en la trama.