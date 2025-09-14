Ucrania afirma haber alcanzado una refinería rusa en Leningrado

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas informó este domingo (14.09.2025) del ataque anoche a una de las mayores refinerías rusas. “En la noche al 14 de septiembre de 2025, unidades de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en colaboración con otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, lanzaron un ataque contra la refinería de petróleo de Kirishi, en la región de Leningrado”, escribe el Estado Mayor en Facebook.

El gobernador regional ruso, Alexander Drozdenko, informó de que tres drones fueron derribados durante la noche en la zona de Kirishi, y que la caída de sus restos provocó un incendio en las instalaciones. Añadió que no hubo heridos y que el incendio fue extinguido. Las autoridades rusas no hicieron comentarios de inmediato sobre las consecuencias del ataque. Drozdenko denunció también la muerte de un maquinista en la región tras el descarrilamiento de un tren en lo que, dijo, se investiga como un posible boicot.

Kirishi, una de las principales refinerías del país

La instalación, operada por la importante petrolera rusa Surgutneftegas, produce cerca de 17,7 millones de toneladas métricas al año (355.000 barriles al día) de crudo. El ataque a la refinería se produce tras semanas de ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa que, según Kiev, alimenta el esfuerzo bélico de Moscú.

Según el Estado Mayor ucraniano, la de Kirishi es una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia y produce alrededor de 80 tipos de productos petrolíferos, entre ellos gasolina para automóviles, diésel y combustible para aviación, además de utilizarse para abastecer las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas. Las Fuerzas de Operaciones Especiales precisaron en un mensaje en Telegram que se trata de una de las principales refinerías de Rusia en cuanto a volumen de procesamiento de petróleo, que asciende a unos 20 millones de toneladas al año.

Rusia sigue siendo el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, pero el aumento estacional de la demanda y los continuos ataques con drones ucranianos han provocado escasez de gasolina en las últimas semanas. Las gasolineras se han quedado sin combustible en algunas regiones del país, con conductores haciendo largas filas y las autoridades recurriendo al racionamiento o incluso a la suspensión total de las ventas. Para intentar aliviar la escasez, Rusia ha suspendido temporalmente las exportaciones.



