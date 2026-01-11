Trump insta a Cuba a llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo a través de un mensaje en su red social Truth Social al régimen de La Habana que lleguen "a un acuerdo" antes de sea tarde. Esta semana ya dijo que Cuba estaba "a punto de caer".

"Cuba vivió durante muchos años de las grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proveía 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!", dice el mensaje.

En él, dice que muchos de esos cubanos que defendían al dictador murieron en los ataques de la semana pasada. Y que Venezuela ya no necesita protección cubana, porque porque tiene a "los Estados Unidos de América, el mayor poder militar del mundo (de largo), para protegerles". "Y los protegeremos".

"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!", escribió Trump en mayúsculas en su mensaje, reenviado después por la cuenta de la Casa Blanca en X. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde", añadió, recalcando también en mayúsculas esta última frase.