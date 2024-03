Trump augura un "baño de sangre" si pierde las elecciones

17 de marzo de 2024, 8:55 AM

"Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país", dijo Trump durante un mitin en Ohio, el primero que ofrece desde que el martes logró los números necesarios para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca.

El magnate neoyorquino no aclaró a qué se refería con esas palabras, que pronunció mientras prometía medidas proteccionistas para los vehículos fabricados en Estados Unidos.

Retórica contra migrantes

"No sé si se les puede llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto", expresó.