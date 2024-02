Trump apela a su inmunidad para desestimar caso en Florida

23 de febrero de 2024, 8:20 AM

En una moción presentada en el tribunal para el distrito sur de Florida, los abogados del republicano aseguran que la decisión de Trump de desclasificar varios documentos confidenciales y llevárselos a su residencia de Mar-a-Lago la tomó siendo aún presidente, por lo que no puede ser procesado.

El expresidente podría perder parte de sus propiedades si no cumple la sanción por casos de fraude. La fiscal general de Nueva York amenazó con confiscar sus bienes.

Un tribunal de apelaciones de D.C. ya falló el 6 de febrero que el expresidente, al dejar la Casa Blanca, se convirtió en un "ciudadano" más, por lo que ya no está protegido por la inmunidad que tenía en el cargo.

"El análisis del tribunal (de apelaciones) de D.C. no es persuasivo", dijeron los abogados de Trump en su moción de este jueves, avisando a la corte de Florida de que "no debería aceptar la decisión mal razonada y no vinculante" de ese órgano.