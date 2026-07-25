Trump advierte que sería “muy malo” si China vende armas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes (24.07.2026) que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió que, si lo hicieran, sería "muy malo" para ambos países. Además, el mandatario señaló que confía en las garantías que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin le dieron sobre este asunto.

"En mi opinión, dos grandes países de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos, claramente no iría en su mejor interés", expresó el republicano en su red Truth Social. El comentario se produce después de informes de prensa que señalan que Washington estaría investigando si Moscú y Pekín proporcionan a Irán información de objetivos, tras una serie de ataques contra bases estadounidenses.

Trump aseguró que su homólogo chino le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que "no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas". El presidente aseguró que cree a su homólogo chino, dada la buena relación entre ambos y el hecho de que Estados Unidos también está haciendo "grandes favores" a China.

Tono deferente

Respecto a Rusia, Trump aseguró que el líder del Kremlin, "a pesar de la horrible guerra en Ucrania", también le dijo que "no vendería armas a Irán". Trump recordó que Estados Unidos no está transfiriendo armas directamente a Ucrania, sino que lo hace a través de los países de la OTAN, que "pagan el precio completo", y que Washington desconoce después "cómo se distribuyen" esas armas.

El inquilino de la Casa Blanca hizo estas declaraciones en plena escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos rompieran hace dos semanas el alto al fuego y hayan pasado a intercambiar ataques diarios en el golfo Pérsico. Trump ha adoptado frecuentemente un tono más deferente hacia Xi y Putin que hacia los propios aliados de Washington, afirmando que deben ser respetados como líderes de grandes potencias.