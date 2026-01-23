TikTok crea empresa conjunta en EE. UU. para evitar prohibición

TikTok,TikTok anunció el jueves (22.01.2026) que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá a la red social evitar una prohibición relacionada con su propiedad china.

Llamada TikTok USDS Joint Venture LLC, la sociedad atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos, indicó en un comunicado.

El presidente Donald Trump celebró el movimiento, se atribuyó el mérito del acuerdo y agradeció a su par chino, Xi Jinping, por aprobarlo.

"¡Estoy tan feliz de haber ayudado a salvar TikTok!", dijo el magnate republicano en su red Truth Social el jueves por la noche. "Ahora será propiedad de un grupo de Grandes Patriotas e Inversores Estadounidenses, los más grandes del mundo, y será una voz importante".

"También me gustaría agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo", añadió.

Un pleito legal de más de seis años

Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EE. UU. y China.

La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.

Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo limbo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.