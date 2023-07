Telescopio James Webb vislumbra posibles primeras "estrellas oscuras" de la historia

Durante los últimos 15 años, los científicos han estado buscando pruebas de un tipo de estrella que solo se ha planteado como hipótesis, pero que nunca se ha observado: una que no se alimenta de la fusión de átomos como el Sol y otras estrellas ordinarias, sino de una materia misteriosa llamada materia oscura.

"Son grandes bestias hinchadas", afirma Katherine Freese, astrofísica teórica de la Universidad de Texas en Austin y autora principal de la investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.