Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques a su alrededor

El jefe de seguridad de Taiwán anunció este sábado que China desplegó más de 100 barcos de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, desde el mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.

La operación militar se llevó a cabo "en los últimos días", indicó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, en la red social X. También acusó a China de amenazar la paz y la estabilidad en la región.

China considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio y ha amenazado con tomarla por la fuerza.

Aunque Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979, Washington se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.

En una cumbre bilateral celebrada hace una semana en Pekín, el presidente chino Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump que esta cuestión puede derivar en un "conflicto".

Tras concluir su visita, el líder de la Casa Blanca sugirió que la venta de armas a Taiwán podría utilizarse como moneda de cambio con Pekín e instó a las autoridades de la isla a no declarar la independencia.





