Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques a su alrededor
Hace una semana, el presidente chino Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump que la disputa por Taiwán puede derivar en un "conflicto".
El jefe de seguridad de Taiwán anunció este sábado que China desplegó más de 100 barcos de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, desde el mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.
La operación militar se llevó a cabo "en los últimos días", indicó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, en la red social X. También acusó a China de amenazar la paz y la estabilidad en la región.
China considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio y ha amenazado con tomarla por la fuerza.
Aunque Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979, Washington se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.
En una cumbre bilateral celebrada hace una semana en Pekín, el presidente chino Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump que esta cuestión puede derivar en un "conflicto".
Tras concluir su visita, el líder de la Casa Blanca sugirió que la venta de armas a Taiwán podría utilizarse como moneda de cambio con Pekín e instó a las autoridades de la isla a no declarar la independencia.