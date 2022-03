Suecia y Finlandia no son neutrales y podrían unirse a OTAN

Suecia y Finlandia precisaron este miércoles que su política de seguridad y defensa no supone ser "países neutrales”, y estudian la posibilidad de ingresar o reforzar su colaboración con la OTAN. "Si pasa algo a nuestros vecinos, estamos ahí para ayudar y, si nos pasa algo a nosotros, esperamos que nos ayuden”, aseguraron.

En un encuentro con la prensa en Madrid, el embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen, y la embajadora de Finlandia, Sari Rautio, subrayaron que sus países son muy explícitos: "Queremos crear seguridad junto a nuestros vecinos y amigos de la UE”.

Tanto Suecia como Finlandia explicaron que su entrada en la UE supuso una evolución paulatina de sus respectivas políticas de seguridad y defensa y que, como los demás miembros de la Unión, apoyan decididamente a Ucrania y denuncian la invasión "ilegal e injustificada” de Rusia.

De hecho, ambos se han unido al envío de material militar a Ucrania y valoran la posibilidad de ampliar las sanciones a Rusia, pese a ser conscientes de que les afectarán económicamente. Además, ambos países saben que la invasión rusa de Ucrania ha provocado un "gran cambio", y también en el riesgo percibido. "Hay una clara sensación de inseguridad, aunque no creemos que Rusia vaya a invadirnos”, detalló Tauriainen.

Ambos países también coinciden en que están inmersos en un replanteamiento de sus política de seguridad y defensa. Así, Suecia formó un grupo de análisis que presentará sus conclusiones en breve; no solo estudiará "si entramos o no en la OTAN, sino un planteamiento más amplio”, dijo el diplomático sueco.

Por su parte, el Gobierno de Finlandia ultima un "libro blanco” que también redefinirá su política de seguridad y defensa "en el marco de la UE” y su creciente "cooperación” con la OTAN, que será debatido en el Parlamento en breve.

En cuanto a las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las consecuencias de que estos dos países pudieran entrar en la OTAN, la embajadora finlandesa aseguró que las amenazas del Kremlin no son nada nuevo". "Está claro que no le gustaría que entráramos en la OTAN, pero no prestamos tanta atención a la retórica amenazadora”.