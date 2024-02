¿Su deseo sexual no es igual al de su pareja? No es el único

Andrea, una mujer que vivía en Berlín, salía con un chico amable y creativo llamado Ben. Ella sintió que eran intelectualmente compatibles y se comunicaban bien. Pero hubo un problema desde el comienzo: él quería menos sexo que ella. Al principio, pensó que eso sólo significaba que él no estaba interesado en ella. Pero, para él, el sexo estaba justo al final de la lista de prioridades.

"En términos de nuestra conexión como personas, no había mucho en lo que trabajar", dijo. Sin embargo, todavía se sentía sola en la relación, como si le faltara algo.

El deseo sexual no es un rasgo fijo

Para comprender los factores que sustentan el deseo sexual no coincidente en las relaciones, como en el caso de Andrea y Ben, la experta aclara que es importante comprender que el deseo sexual no es fijo.

"Solíamos pensar en el deseo sexual como un rasgo, algo que es estable en el tiempo", dice Mark. "Ese no es realmente el caso”, agrega. A su juicio, el deseo sexual cambia con el tiempo.

"Si tienes dos personas cuyos impulsos sexuales fluctúan a lo largo de su vida habrá momentos, a veces períodos de tiempo más largos, en los que es posible que no coincidan", asegura Mark.

Factores que influyen en el apetito sexual

Los factores interpersonales tienen que ver con la relación misma: si eres feliz en tu relación o tu nivel de atracción. Esto puede ser básico, subraya la académica. "Escuchamos a muchas personas que piensan que tienen poco deseo, pero en realidad, es como decir: 'No, simplemente no me gusta mucho mi pareja'", añade. Pero estos factores también podrían incluir problemas con la comunicación en torno al sexo dentro de una relación feliz.