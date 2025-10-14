SpaceX lanza vuelo de prueba de su megacohete Starship

El megacohete Starship de SpaceX despegó este lunes (13.10.2025) en su más reciente vuelo de prueba, en momentos en que la compañía del magnate Elon Musk lucha por adecuar su tecnología aeroespacial para llegar a Marte y a la Luna.

La NASA planea usar el gigantesco cohete, el más grande y poderoso del mundo, en sus esfuerzos por llevar astronautas a la Luna. También es clave para el objetivo de Musk de llevar humanos a Marte.

En su undécimo viaje de prueba, el Starship despegó después de las 18H25 locales (23H25 GMT) desde Texas, según el video de la transmisión en vivo.

Su cohete acelerador aterrizó en aguas del Golfo como estaba planeado, mientras la nave espacial navegaba por el espacio y comenzaba a realizar pruebas. Está previsto que caiga en el Océano Índico aproximadamente una hora después del despegue.

La última misión de prueba de SpaceX en agosto se consideró un éxito. Sin embargo, en ese momento se registraron una serie de explosiones que hicieron temer que la nave espacial no estuviera a la altura de las expectativas, al menos no en el plazo que esperaban los legisladores y la comunidad científica.

El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo volver a llevar humanos a la Luna, mientras China avanza con un esfuerzo rival que apunta a 2030 como la fecha para su primera misión tripulada.

En teoría, el Starship tiene programado realizar vuelos a Marte a partir de 2026 y permitir a estadounidenses regresar a la Luna en 2027.

"Segunda carrera espacial"

El tema de la tecnología aeroespacial es crucial, ya que el gobierno del presidente Donald Trump hizo referencia abiertamente a "una segunda carrera espacial" con Pekín, después de la que protagonizaron Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

La compañía de Musk tiene un contrato federal de varios miles de millones de dólares para desarrollar una versión modificada de Starship como módulo lunar.

La misión tripulada Artemis III está prevista para llegar a la Luna a mediados de 2027, pero un panel asesor de seguridad de la NASA advirtió que podría retrasarse "años", según Space Policy Online.

El exadministrador de la NASA, Jim Bridenstine, dijo recientemente a un panel del Senado que "a menos que algo cambie, es muy poco probable que Estados Unidos supere el cronograma de China".

Pero el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, ha insistido en que Estados Unidos ganará la "segunda carrera espacial".

"Estados Unidos ha liderado en el espacio en el pasado y vamos a seguir liderando en el espacio en el futuro", dijo Duffy a periodistas el mes pasado, mientras descartaba la noción de que China pudiera llegar primero.

Pruebas previas de Starship resultaron en explosiones del nivel superior, dos de ellas sobre el Caribe y otra después de alcanzar el espacio. En junio, la etapa superior explotó durante una prueba en tierra.

Aún quedan múltiples etapas por superar, especialmente lo concerniente al reabastecimiento de combustible una vez la aeronave esté en el espacio, una maniobra extremadamente compleja que no se evaluó durante este vuelo de prueba.