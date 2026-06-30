Sobrevivientes de los terremotos se aferran a la solidaridad

Las filas en busca de ayuda se multiplicaban este martes (30.06.2026) en La Guaira, donde tras quedar en la calle, los sobrevivientes de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio recurren ahora a las donaciones.

Voluntarios y miembros de la sociedad civil se organizaron por cuenta propia para responder a la tragedia que ya deja cerca de 2.000 fallecidos y más de 15.000 damnificados, según cifras oficiales.

En una ola de solidaridad, la ayuda viene de toda Venezuela, donde las personas realizan colectas y caravanas para ayudar, sumado a unas 12.000 toneladas en ayuda humanitaria enviada al país por decenas de naciones.

En La Guaira, vehículos particulares reparten agua, comida y otros insumos como papel higiénico y jabón, mientras camiones de la ONG World Central Kitchen recorren la ciudad costera, la zona cero del desastre.

"Sin esto no sé como haríamos", dijo Nataly Cardona, de 24 años, que consiguió salir con vida de su apartamento y ahora acampa en la calle.

"Pasamos las horas que tengamos que pasar, dependiendo de la necesidad que tengamos", dijo Raoni Izaguirre quien llevaba una hora en una fila bajo el sol caribeño.

Acogido por un familiar tras perder su casa en la zona de Naiguatá, Izaguirre dijo que las donaciones son indispensables.

Difícil acceso a los alimentos y al agua

A medida que pasan las horas se hace más difícil conseguir comida o agua en los mercados del estado prácticamente reducido a ruinas.

Para quienes no lo perdieron todo en los terremotos, ayudar era apremiante.

"Yo siento que me da cargo de culpa comer, porque cada vez que como pienso que hay alguien que no tiene qué comer", comentó Aysmar López, una joven que cocinó y llevó almuerzos a algunos refugios.

Médicos y veterinarios también llegaron a La Guaira.

Kerlis Artigas, una médico internista de 30 años, vino de otro estado junto a colegas de varias especialidades y a estudiantes que crearon la "Brigada Rosa" para atender a quien necesite y donar medicinas.

El grupo, identificado con brazaletes rosas, conversó este martes con las personas acampadas en un refugio improvisado en un campo de golf, donde también funcionan instalaciones médicas móviles en las que actúan doctores de México, Italia, El Salvador, entre otros páises.

Hipertensión arterial, crisis nerviosas, problemas respiratorios, fiebre y deshidratación son los males más comunes en este lugar donde cientos de personas duermen en carpas, dijeron varios médicos consultados.

Veterinarios como Jesús Pérez, quien practica en la vecina Caracas, trajo alimentos, sueros y medicinas para atender a las mascotas que presentan heridas o problemas de deshidratación.

"También formamos una red de comunicación porque queremos ayudar a conectar a los perritos y gatos rescatados con sus dueños, es lo mínimo que podíamos hacer", dijo Pérez.

"La inacción del Gobierno no se justifica"

En La Guaira, cuyas calles asemejan un escenario posbélico, las autoridades también establecieron puntos de asistencia. Pero, los sobrevivientes se sienten más acogidos por los extranjeros y los voluntarios que por su gobierno.

"Aquí ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delcy (Rodríguez, la presidenta interina), ni nadie (…) Aquí están ayudándonos la gente que viene de afuera (...) y los policías y los funcionarios que han mandado para acá en las estructuras se paran a tirarse fotos y hacer TikTok", reclamó Tibisay Méndez.

Raoni Izaguirre dijo que "la inacción del Gobierno no se justifica".

"Si Venezuela tenía muchos recursos, los organismos del Estado podrían hacer uso de ellos para ayudarnos a nosotros", dijo. "Pero se cruzan de brazos y solo esperan que ese apoyo que tanto necesitamos venga de otros países".

Se espera la llegada de más ayuda humanitaria

Venezuela esperaba la llegada de más ayuda humanitaria luego de haber recibido más de 1.200 toneladas en los últimos días por los terremotos de hace casi una semana, informó este martes el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Según cifras oficiales, los sismos causaron al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos.

En la localidad de Catia La Mar, en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos, Blanco indicó que una treintena de países han dado su apoyo.

Agregó que se espera la llegada de más grupos rescatistas y de ayuda humanitaria para "atender la salud de los venezolanos" en centros de asistencia sanitaria instalados, principalmente, en La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron a causa de los terremotos.

Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, México, Argentina, Costa Rica, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Vietnam y otras naciones del mundo han apoyado a Venezuela para enfrentar la emergencia.

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

La funcionaria explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, hizo un llamamiento inicial de 50 millones de dólares, aunque avanzó que "no cubrirá la totalidad del desastre".