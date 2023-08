"Síndrome de Estocolmo", medio siglo de un mito

El asalto tuvo rápida repercusión mediática: "Janne" Olsson mantuvo en su poder a cuatro empleados del banco -tres mujeres y un hombre- y usó a dos como escudos humanos, agitando su arma y amenazando con matarlos si no obtenía satisfacción a sus demandas.

Un cuantioso contingente de policías se desplegó en la zona, con francotiradores apuntando al banco. "Con frecuencia he pensado en esa situación absurda en la que nos encontramos", rememoró una de las rehenes, Kristin Enmark, que en aquel entonces tenía 23 años, en el libro en el que relató su experiencia.

¿Diagnóstico psiquiátrico o mito urbano?

Olofsson "me prometió que no me pasaría nada y decidí creerle", relató Enmark. Al final del sexto día, la policía entró en acción, perforó el techo del banco e irrumpió en el lugar lanzando gases lacrimógenos. "Janne" se rindió y los rehenes recuperaron la libertad.