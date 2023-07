Robots presentados en un foro de inteligencia artificial (IA) dijeron el viernes que esperaban aumentar en número y ayudar a resolver problemas globales, y que no robarían los trabajos de los humanos ni se rebelarían contra la humanidad.

Pero los robots dieron respuestas divergentes sobre si deberían someterse o no a una regulación más estricta.

Los nueve robots humanoides se reunieron en la conferencia 'AI for Good' en Ginebra, donde los organizadores buscan defender la inteligencia artificial y los robots que está impulsando para ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos del mundo, como las enfermedades y el hambre.

"No quitaremos empleos"

"Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente", dijo Grace, un robot médico vestido con un uniforme azul de enfermera.

Cuando un periodista le preguntó si tenía la intención de rebelarse contra su creador, Will Jackson, sentado a su lado, Ameca dijo: "No estoy seguro de por qué pensaría eso", con sus ojos azul hielo brillando con ira. "Mi creador no ha sido más que amable conmigo y estoy muy feliz con mi situación actual".