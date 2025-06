Reserva Federal mantiene tasas de interés y resiste presión de Donald Trump

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, resistió este miércoles a la presión del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien en las últimas horas atacó al presidente de la entidad, y dejó los tipos en su rango actual del 4,25 al 4,5 por ciento a la espera de tener mayores datos sobre los efectos de la política arancelaria lanzada por Washington.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed cumplió las expectativas y respetó su postura de no reaccionar hasta que se pueda emitir un juicio más claro sobre el impacto de los gravámenes. "Es difícil saber con confianza cómo deberíamos reaccionar hasta que veamos realmente el impacto de los efectos", dijo el presidente del banco, Jerome Powell.

La administración de Trump se encuentra actualmente negociando la sustitución de los "aranceles recíprocos" por nuevos porcentajes. De momento, el único pacto sellado formalmente ha sido con el Reino Unido. "No sabemos en qué se quedarán, pero es bastante evidente que lo harán más alto de lo pronosticado", añadió Powell, no sin destacar que las barreras arancelarias no son la única fuente de incertidumbre.

"Están sucediendo muchas cosas"

El presidente de la Fed agregó que "es sin duda un momento de verdadero cambio desde un punto de vista geopolítico, comercial y migratorio. No solo aquí, sino en todas partes. Están sucediendo muchas cosas. Esto no cambia la forma en que aplicamos la política monetaria a corto plazo, ni tampoco cambia nuestros objetivos", dijo. Con la decisión, Powell reafirmó la independencia del organismo, al que Trump tiene en el punto de mira por no aplicar recortes con mayor celeridad.

Además, la Fed espera un PIB al alza de 1,4 por ciento este año, frente al 1,7 por ciento que preveía en marzo y el 2,1 por ciento que esperaba en diciembre de 2024. En tanto, la inflación será de 3 por ciento, y no de 2,7 como vaticinó en marzo, mientras que estima que el desempleo se moverá en torno al 4,5 por ciento, un poco por encima del 4,4 por ciento esperado en el reporte anterior.

Powell destacó que "debido a que la economía sigue sólida", el banco central puede tomarse el tiempo para observar lo que sucede antes de rebajar los tipos de interés.