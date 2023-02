¿Qué pasará cuando caduque el pasaporte de los nicaragüenses en Europa?

"España ha querido que no quede ningún hermano nicaragüense sin nacionalidad. Nos sentimos muy orgullosos”, afirmó en Bruselas en rueda de prensa el ministro español de Relaciones Exteriores, José Albares, después de la reunión de los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea. En sus conclusiones sobre las prioridades de la UE para los foros de Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos, consta Nicaragua.

"La situación deapatridia en que han quedado no va a impedir que los nicaragüenses sigan residiendo, escribiendo y pensando libremente en España”, subrayó el ministro Albares. La alusión es a escritores y opositores que están entre los 94 ciudadanos de Nicaragua que fueron también "desnacionalizados” (16.02.2023) después de los primeros 222 presos políticos liberados y al mismo tiempo desterrados (09.02.2023).

¿Los dejan solos?

"En Latinoamérica, solamente Chile y México se han pronunciado. En Europa solamente España ha ofrecido la nacionalidad española, no solamente a los 316, sino a todo aquel que pudiera ser desterrado o desnacionalizado”, dice a DW Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH). La noticia de su destierro y despojo de nacionalidad lo encontró en Argentina, en donde, desde 2019, cuando su organización comenzó a ser acosada policialmente, trabaja en la Universidad de Buenos Aires.

"El ser humano tiene derecho a una nacionalidad"

¿Qué significaría desconocer esas medidas? "Yo no pido al Gobierno de Argentina que me dé la nacionalidad argentina; yo pido que se me reconozca como nicaragüense”, responde Ramírez-Ayérdiz. Eso, en términos prácticos, se traduce en que cuando un pasaporte de un ciudadano "desnacionalizado” caduque, los países de acogida otorguen un documento especial como asilado o refugiado nicaragüense. La tercera posibilidad es que en ese documento conste el término "apátrida”.