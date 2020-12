Presidente chileno se autodenunciará tras pasear por la playa sin mascarilla

Luego de haber sido sorprendido el pasado fin de semana paseando por una playa sin mascarilla, el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha tomado la decisión de autodenunciarse ante la autoridad sanitaria, según informaron los medios chilenos este lunes.

Piñera se encontraba disfrutando el fin de semana en la localidad de Cachagua, en la Región de Valparaíso, ubicada a 183 km al noreste de Santiago, la capital. Sin utilizar mascarilla y sin respetar el distanciamiento físico establecido por el propio gobierno que dirige, Piñera accedió a tomarse fotografías con los bañistas. Posteriormente se disculpó.

"Él (Piñera) tomó la decisión y ya tomó contacto con la autoridad de la seremi de Salud y eso va a ocurrir en las próximas horas. Él va a hacer esa autodenuncia", confirmó en un medio radial chileno el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

"Esta es una falta administrativa sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo por parte de la Seremi, entonces él va a ingresar ese escrito de autodenuncia, que se podría llamar, frente a la autoridad administrativa", agregó Bellolio.

"Sin perjuicio de eso, creo que también es importante volver a recalcar las medidas de autocuidado que nosotros hemos ido impulsando como Gobierno porque ese mismo día, allí en la playa, la mayor parte de las personas estaba sin mascarilla", añadió el vocero.

Piñera pidió disculpas y reconoció su error

Después de que las fotos del mandatario chileno se propagaran por las redes sociales, sectores de oposición, entre otros, criticaron el actuar del presidente. El mismo ministro de Salud chileno, Enrique Paris, le recomendó que se autodenunciara.

"Es probable que sea una buena medida, pero no me atrevería a hablar por voz del Presidente. Como autoridad sanitaria lo importante es dar señales que toda la población está bajo las mismas reglas del juego. Desde ese punto de vista, para mí sería una buena señal", declaró Paris.

El presidente chileno ya había pedido disculpas antes quienes se hayan sentido ofendidos por su comportamiento y reconoció su "error".

"Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto", dijo en su cuenta de Instagram, en una publicación que va acompañada con una foto de él en esta oportunidad con mascarilla, mientras pasea por la playa.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", agregó.