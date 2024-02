Por primera vez, Cuba pide a Naciones Unidas urgente envío de alimentos

PMA entregó a Cuba 144 toneladas de leche en polvo para niñas y niños

El Gobierno no había hecho pública esta solicitud ni los primeros aportes multilaterales, pese a que lleva semanas hablando sobre la escasez de leche. EFE pidió una aclaración oficial, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

Además, según el PMA, la solicitud cubana "no refiere ningún marco temporal explícito" -esto es, no pide apoyo por un período de tiempo limitado- por lo que el organismo multilateral está buscando "movilizar recursos adicionales" de "donantes tradicionales y no tradicionales". EFE pudo confirmar que al menos dos países, un europeo y un americano, han sido contactados por el PMA. Ambos están analizando sus posibilidades y no han tomado una decisión.