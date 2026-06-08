Paz advierte a "narcoterroristas" que "sus días están contados" por protestas en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este lunes (08.06.2026) que "narcoterroristas" impulsan las protestas que exigen su renuncia y les advirtió que enfrentarán consecuencias, tras promulgar una ley que le permitirá controlar las manifestaciones con militares.

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno con decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país desde hace cinco semanas. En recientes enfrentamientos por liberar vías, el gobierno denunció que cuatro policías fueron heridos de bala.

"A los violentos, a los narcoterroristas (...), sus días están contados. Vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución", dijo Paz en el Palacio de Gobierno al promulgar la norma junto a sus ministros.

El mandatario señaló que los grupos más violentos provienen de facciones criminales, vinculadas al tráfico de drogas.

Con la promulgación de la norma este martes, Paz, con siete meses en el poder, tiene ahora campo libre para decretar un estado de excepción, que además restringiría libertades de reunión y movimiento, claves para protestar.

El gobierno boliviano, nuevo aliado de Estados Unidos, acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las fuertes protestas, que, según denunció ante la OEA, buscan "alterar el orden democrático".