Partido de Nayib Bukele logra amplia mayoría en Congreso de El Salvador

20 de febrero de 2024, 7:34 AM

El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente tiene 4 congresistas, no logró ningún escaño, por lo que -por primera en su historia desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992)- no tendrá representación en dicho órgano, pero no desaparece como partido político.