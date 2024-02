Panamá reclama a Nicaragua por declaraciones de Ricardo Martinelli

28 de febrero de 2024, 6:28 AM

Desde la embajada, en Ciudad de Panamá, Martinelli no ha parado de emitir mensajes políticos en las redes sociales, pese a que el gobierno panameño ha advertido a Managua que esto podría tener consecuencias diplomáticas.

Nicaragua "tiene la ineludible responsabilidad de no permitir la práctica de actos contrarios a la tranquilidad pública" y, por tanto, de asegurar que la conducta de Martinelli "se mantenga dentro de los límites establecidos" sin intervenir en los asuntos internos de Panamá, agrega.

Desde el pasado jueves pesa sobre Martinelli una orden de detención provisional, pero aún no ha sido inhabilitado como candidato presidencial por el Tribunal Electoral porque la sentencia de prisión todavía no está en firme, aunque ya no le quedan recursos.