Panamá: el país con más contagios nuevos de VIH en América Central

"Sí, la incidencia se mantiene alta, pero estamos trabajando para que no sea algo negativo, sino más bien que los estamos encontrando (a las personas infectadas) para tratarlos a tiempo y mejorar su calidad de vida", valoró el funcionario del Minsa. Porque en Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, "hay muchas personas, se calcula un porcentaje muy alto, arriba del 20%, de personas que viven con VIH y no lo saben o no buscan ayuda", resaltó.