Órgano "inútil" que médicos suelen extirpar podría proteger contra el cáncer

Investigación observacional, pero con implicaciones significativas

Es importante destacar que esta investigación tiene un carácter observacional, lo que significa que no puede establecer una relación directa entre la presencia del timo y los resultados adversos en la salud de los pacientes. No obstante, los hallazgos tienen implicaciones clínicas significativas.

"La magnitud del riesgo era algo que nunca habríamos esperado", afirma David adden, catedrático de Medicina Gerald y Darlene Jordan y profesor del Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa, que dirigió el estudio publicado en The New England Journal of Medicine en colaboración con investigadores del Hospital General de Massachusetts.