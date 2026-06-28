Ola de calor: Alemania registra récord de temperatura y Francia reporta 1.000 muertes adicionales

Las autoridades meteorológicas de Alemania y sanitarias de Francia reportaron nuevos máximos de temperatura y un incremento en los índices de mortalidad en el marco de la masa de aire cálido que afecta a Europa occidental.

En Alemania, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) confirmó que el país registró este sábado la temperatura nocturna más alta desde que se tienen registros oficiales. El termómetro no bajó de los 29,4 °C en la localidad de Kubschütz, superando la marca anterior de 27,2 °C medida en 2003.

Este registro se suma al récord nacional de temperatura diurna alcanzado el mismo sábado, con una marca preliminar de 41,5 °C en Möckern-Drewitz, que superó los 41,3 °C del día anterior. Para este domingo, el DWD pronostica máximas de entre 39 y 41 °C en zonas del este y sureste, con posibilidad de llegar a 42 °C en la región de Lusacia, además de advertir sobre fuertes tormentas eléctricas, lluvias torrenciales y granizo.

Por su parte, Salud Pública Francia ofreció este domingo un primer balance sobre las víctimas asociadas con el extremo calor en el país.

El organismo del Ministerio de Salud informó que desde el pasado miércoles 24 de junio se han observado alrededor de 1.000 muertes adicionales, cifras no consolidadas, en comparación con los meses anteriores.

El reporte precisó que el fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años, quienes concentran el 85% de los casos, y destacó un aumento del 40% en los fallecimientos ocurridos en los domicilios.

Este incremento fue más pronunciado en las regiones bajo alerta roja, en particular en Isla de Francia, Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira.

Este primer balance, según el organismo, debe ser interpretado "con prudencia", pues "la mortalidad será más elevada" debido a una "subestimación de los datos", que se basan únicamente en certificados de defunción electrónicos.

Las temperaturas bajaron en Francia este domingo tras 11 días de una ola de calor histórica, considerada más intensa que la de 2003, pero el efecto retardado del calor en el organismo mantiene a los hospitales bajo una fuerte presión y hace temer una elevada sobremortalidad.

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