Oficial de inteligencia de EE. UU. afirma que el Pentágono tiene una nave extraterrestre "intacta"

Grusch: "Vehículos intactos y parcialmente intactos"

En una entrevista separada concedida a los periodistas de The Debrief Tea Leslie Kean y Ralph Blumenthal, que previamente revelaron la existencia de un programa secreto del Pentágono que investiga ovnis en un artículo de The New York Times en 2017, Grusch describió cómo el Gobierno supuestamente tiene evidencia de naves espaciales creadas por una "inteligencia no humana" de "origen desconocido."