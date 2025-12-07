OEA llama a “agilizar el escrutinio” en Honduras

Los veedores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron el sábado "agilizar el escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados" de las elecciones presidenciales de Honduras, donde después de casi una semana no ha sido proclamado un ganador. Además, hace casi un día el escrutinio no ha avanzado.

El conteo de votos de los comicios del pasado domingo avanza a paso lento, con interrupciones y en medio de denuncias de fraude del presentador de televisión Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal (PL), y con el oficialista partido LIBRE pidiendo la nulidad del escrutinio debido al "desastre" en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

"Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por los observadores de la OEA (...) confirman un resultado sumamente ajustado", señaló el organismo continental. En cuanto la "gestión y procesamiento" del material electoral, la organización destacó que "ha registrado demoras e intermitencias" y una "marcada falta de pericia" en las "soluciones tecnológicas", lo que ha causado "retrasos" en el escrutinio.

Nasralla hace denuncia

Hasta este sábado, con el 88,6 por ciento de las actas de votación escrutadas, Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador), tiene 40,19 por ciento de las preferencias, frente al 39,49 por ciento de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral. Pese a las demoras, la OEA saludó "la actitud de quienes han mantenido la paciencia, llamando a la tranquilidad durante esta etapa crucial del proceso".

Nasralla, quien ha sido muy crítico con el proceso de conteo, denunció "errores graves" en el escrutinio, y pidió "tranquilidad" a sus seguidores, porque según el reglamento los contendientes tienen hasta el 29 de diciembre para pedir una revisión del material. Hay más de "5.000 actas donde ya comprobamos que existen inconsistencias y errores graves que están alterando la voluntad del pueblo", consignó Nasralla en la red social X (Twitter).