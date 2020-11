Nuevo caso de violencia policial sacude Francia

Un nuevo caso de violencia policial, por el que cuatro agentes han sido suspendidos tras la paliza que propinaron a un productor musical negro y que fue grabada por varias cámaras de seguridad, sacudía este viernes a las más altas instancias del Estado en Francia.

En pleno debate sobre el polémico proyecto de ley "Seguridad global", que reprime la difusión de imágenes de policías durante sus intervenciones, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció que pedirá la "suspensión" de los agentes acusados en este caso de violencia documentada por un video publicado en la redes sociales.

Las imágenes publicadas por la web Loopsider muestran los golpes que propinaron tres policías el sábado al productor musical Michel Zecler a la entrada de un estudio de música en París.

"Me llamaron varias veces negro de mierda mientras me golpeaban", denunció la víctima, que presentó una denuncia en la sede parisina de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN).

"Gente que debe protegerme me agrede (...), no he hecho nada para merecer esto", declaró ante la prensa. "Solo quiero que la ley castigue a estas tres personas".

Inicialmente tres agentes fueron suspendidos. Un cuarto, que llegó de refuerzo y sospechoso de haber lanzado una granada lacrimógena en un estudio de música, fue suspendido también, informó en la noche a la agencia AFP una fuente policial cercana al caso.