Nintendo paga $40 millones en Francia por fallo "programado" del Joy-Con drift en la Switch

Nintendo anunció el lunes que pagaría una multa de 35 millones de euros (40 millones de dólares) para resolver una reclamación en Francia relacionada con controladores defectuosos de sus consolas Switch.

Una asociación francesa de defensa de los consumidores presentó la reclamación en 2020 alegando "obsolescencia programada", al sostener que el gigante japonés sabía que algunos controladores fallaban prematuramente.

Señaló la existencia de miles de quejas de clientes sobre el problema conocido como "Joy-Con drift" (desviación del joystick), en el que las palancas se quedaban bloqueadas en una dirección en la versión original de la Switch, incluso cuando los usuarios no las estaban tocando.

La agencia francesa de protección al consumidor (DGCCRF) determinó que Nintendo Europa no había informado suficientemente a los consumidores sobre este problema recurrente, a pesar de que la consola llevaba años a la venta desde su lanzamiento en 2017.

Respuesta "insuficiente" de Nintendo

El informe indicaba que Nintendo solo se había pronunciado al respecto en 2020, y no tan pronto como tuvo conocimiento de los fallos, según informaron en un comunicado el Ministerio de Comercio y el tribunal de Nanterre, a las afueras de París.

Asimismo, señaló que las declaraciones de Nintendo sobre el problema fueron "insuficientes" y que, como resultado, muchos clientes optaron simplemente por comprar nuevos controladores en lugar de solicitar una reparación o sustitución gratuita a través del servicio de atención al cliente.

En 2023, Nintendo se comprometió a reparar o sustituir sin coste alguno los controladores defectuosos, incluso si ya no estaban cubiertos por la garantía.