Mujeres cubanas convocan a marcha virtual este 8 de marzo

La joven galena no quiere hacer las maletas y largarse, como lo hicieron más de 350.000 cubanos el año pasado, pero no sabe cuánto más podrá sobrellevar las estrecheces materiales y los bajos sueldos. No proyecta siquiera tener hijos en los próximos años: "Parir aquí no, eso lo tengo claro", concluye categóricamente.