Miles de personas marchan en Madrid contra el alto precio de la vivienda

Miles de personas se manifestaron este domingo (24.05.2026) por el centro de Madrid, coreando lemas y ondeando pancartas para protestar contra el aumento vertiginoso de los alquileres y la escasez de viviendas, y exigiendo una intervención urgente del Gobierno.

La vivienda se ha situado de forma constante entre las principales preocupaciones de los votantes en España, donde la demanda ha aumentado debido al turismo y al crecimiento demográfico, mientras que la oferta de viviendas públicas de alquiler sigue siendo limitada.

Organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios", la marcha contó con el respaldo de los dos principales sindicatos de España, UGT y CCOO.

"Las medidas en materia de vivienda, aunque algunas estén bien orientadas, van a paso de tortuga. El problema de la vivienda salta a ritmo de liebre", declaró a la prensa el secretario general de CCOO, Unai Sordo, antes de que comenzara la manifestación.

Los organizadores cifraron la asistencia en más de 100.000 personas. La delegación del Gobierno central en la región estimó que 23.000 personas se habían sumado a la marcha.