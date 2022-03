México y la Eurocámara: entre asesinatos de periodistas y el Acuerdo Global

En lo que va de 2022 han sido asesinados en México seis periodistas, y el Parlamento Europeo condenó este jueves en sesión plenaria en Estrasburgo el asesinato, las amenazas y el acoso a periodistas, así como a defensores del medio ambiente y comunidades indígenas.

"A partir de que cambió el gobierno los asesinatos se han triplicado. Es inaceptable la retórica presidencial contra los medios de comunicación y su afán de estigmatizar a los periodistas. Más del 90% de los crímenes no han sido investigados”, dijo Leopoldo López Gil, eurodiputado español de la mayoritaria bancada conservadora. "No podemos seguir así”, subrayó.

En el texto consensuado en el pleno del Parlamento -con 607 a favor, 2 en contra y 73 abstenciones- se hace un llamado a las autoridades a investigar con celeridad e independencia, a velar por la libertad de expresión, a abstenerse de las estigmatizaciones y a asegurar la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos.

"Un tsunami de violencia”

Según datos de la Secretaría de la Gobernación, en el sexenio de Felipe Calderón hubo 101 asesinatos a periodistas; en el de Felipe Calderón 96, y en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 55.

Según el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, son ya 252 los periodistas asesinados desde el 2006 en México. A lo dramático de la situación en ese país confluyen además 345.000 personas desplazadas, cerca de 100.000 desaparecidos en dos décadas, y los mil feminicidios en 2020.

"De tsunami de violencia” la calificó el eurodiputado Francisco Millán Mon, de la bancada conservadora. "No hay seguridad para las personas ni para las empresas. La marcha de la economía es decepcionante”, afirmó en el debate, refiriéndose a las reformas en el sector eléctrico que pone en jaque a las empresas europeas.

"Es verdad que hay inseguridad jurídica”, comenta a DW Inmaculada Rodríguez Piñero, ponente de la modernización del Acuerdo Global con México. "El tema nos preocupa y va salir cuando debatamos el acuerdo. Hoy nuestro foco ha sido la grave situación de los defensores de derechos humanos y periodistas -que lleva mucho tiempo, es verdad- pero que se ha deteriorado muchísimo”, subraya Rodríguez-Piñero, eurodiputada española del bloque socialista.

Con todo, considerando preocupantes propuestas legislativas para excluir a organizaciones de la sociedad civil que reciban fondos extranjeros y las reformas constitucionales en el sistema electoral y judicial, iniciadas en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, en el texto de la Eurocámara se pone en duda la estabilidad del sistema legislativo.

Asimismo, se llama al Gobierno mexicano a cooperar con los organismos de Naciones Unidas y se apoya que se permitiera que el Comité de Desapariciones Forzadas haya visitado el país, y que los familiares de las víctimas puedan pasar sus casos al comité, una vez que las instancias nacionales hayan sido agotadas.

Instrumentos hay, ¿los utilizan?

"Lamentablemente en México las continuadas violaciones a los derechos humanos vienen de lejos”, dice a DW Anna Cavazinni, de la bancada verde que integra la Asamblea Eurolat y la comisión de Comercio Internacional. "Pero justo ahora el número de periodistas asesinados se ha incrementado, y es importante lanzar una señal. La mayoría del Parlamento Europeo lo ha entendido así”, comenta Cavazzini, eurodiputada alemana. Su grupo apoyó la resolución.

"En el texto se incluyen nuestras demandas: que el gobierno de México ponga en marcha de verdad todos los mecanismos de los que dispone para proteger a defensores y a periodistas. Y que la Unión Europea coopere más en su protección, también utilizando mejor sus mecanismos y sus diálogos para ejercer influencia en el gobierno mexicano”, agrega Cavazzini.

"El problema de seguridad y acoso a defensores de derechos humanos y periodistas es innegable”, confirma a DW Miguel Urbán, de la bancada del bloque de la Izquierda. "Los problemas, que no empezaron con López Obrador, persisten, incluso han aumentado y se ha hecho poco para solucionarlos. En la frontera norte y en la frontera sur de México la desaparición de personas migrantes ha aumentado de manera clarísima”, dice Urbán, miembro de Eurolat y de las comisiones de Desarrollo y Derechos Humanos.

Resoluciones como armas, ¿acuerdos como solución?

"La situación no se puede esconder; hay que poner luz y taquígrafos”, agrega Urbán, cuyo grupo político envió hace seis meses una carta de alarma al Gobierno mexicano. No obstante, su bancada no apoya la resolución. ¿Por qué? "Porque esta situación no empezó con López Obrador y tiene muchas otras causas, que van mucho más allá del populismo del actual presidente de México”, recalca.

Además, "¿por qué justo ahora que se está negociando la modernización del Acuerdo Global? ¿Podría ser que la intención de los que promovieron esta resolución no sea tanto velar por los periodistas y el derecho a la información en México, sino presionar a López Obrador para que defienda los intereses de las multinacionales europeas ante un intento de renacionalización de sectores estratégicos como la energía?”, plantea Urbán apuntando que algunas resoluciones de la Eurocámara son mal utilizadas como "arma arrojadiza”.

Cabe recordar que en numerosas ocasiones, desde las plataformas de derechos humanos se ha pedido a la UE, infructuosamente, activar la cláusula democrática que suspendería el Acuerdo Global en caso de violaciones a los derechos humanos. ¿Será que ahora la situación de la libertad de prensa, de periodistas, defensores, migrantes y mujeres pondría en peligro el nuevo acuerdo?

"De ninguna manera”, responde Rodríguez-Piñero. "Una cosa es una resolución por una situación preocupante. Otra cosa es este nuevo y necesario acuerdo que, entre muchas otras innovaciones, tiene disposiciones específicas contra el blanqueo de capitales y la corrupción, fundamentales para ayudar a combatir la situación que vive México”, concluye.