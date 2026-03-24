México busca apoyo internacional para caso Ayotzinapa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el lunes que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 cuenta con nuevas líneas de investigación, nuevas detenciones y un enfoque distinto impulsado por la Fiscalía, al tiempo que solicitó apoyo internacional.

"Entró un nuevo fiscal que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente. Entre ellos una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche”, afirmó.

La mandataria señaló que este nuevo enfoque ha permitido avances en el caso.

"Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones o nuevas detenciones”, indicó.

Como parte de esas nuevas líneas de investigación, Sheinbaum dijo que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe público sobre un crematorio irregular ubicado en Iguala, en el estado de Guerrero, que anteriormente fue descartado dentro de las indagatorias, citó el diario local El Universal.

"Durante su conferencia, la mandataria explicó que la funeraria señalada ya había sido mencionada en investigaciones previas, pero en ese momento se determinó que no había elementos suficientes para continuar las pesquisas", agregó el rotativo.

El caso Ayotzinapa, ocurrido en 2014, se mantiene como uno de los principales asuntos pendientes en materia de justicia en México, tras múltiples irregularidades en las investigaciones iniciales y la liberación de varios detenidos en años recientes, sin que más de una década después se haya encontrado a los estudiantes.

Apoyo en investigaciones

La mandataria mexicana también informó de que solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para reforzar la credibilidad de las investigaciones.

"El gobierno mexicano ha solicitado a la representación en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que recomiende expertos que colaboren en las investigaciones de este caso", dijo el diario local La Jornada.

Por su parte, el medio local Uno TV informó que "el regreso de dos de los cinco exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que concluyeron su mandato en 2023, estaría pausado hasta que el Gobierno explique “bajo qué condiciones” colaborarían".

En paralelo, la presidenta se refirió a un amparo relacionado con la resolución de un juez que pide al Ejército mexicano entregar la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual está en revisión.

"Lo tiene que revisar la corte. Está en la corte en este momento (…) Sedena lo que dice, lo que sostiene es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar”, señaló.

Finalmente, recordó que algunos detenidos fueron liberados en el pasado, lo que ha complicado las investigaciones.

Más de once años después de la desaparición de los estudiantes en Iguala, el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse y las familias mantienen acciones legales en México y en instancias internacionales para exigir el acceso completo a la información que podría contribuir a esclarecer el paradero de sus hijos.