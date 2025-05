¡Metallica sacude Europa! Anuncia conciertos en Alemania tras causar “temblor” en EE. UU.

La banda estadounidense de heavy metal, Metallica, confirmó tres fechas en Alemania para mayo de 2026 como parte de su gira mundial M72 World Tour. Los conciertos se realizarán en Frankfurt el 22 y 24 de mayo, y en Berlín el 30 del mismo mes. Además, se ha programado una presentación en Zúrich (Suiza) para el 27 de mayo.

La venta anticipada de entradas comenzará este viernes, mientras que los miembros del club de fans podrán acceder a la preventa desde el martes, según informó la promotora del tour. En su anterior paso por Alemania, Metallica se presentó en Hamburgo en 2023 y en Múnich en 2024.

El anuncio llega en un momento de plena vigencia para la agrupación, que recientemente protagonizó un curioso fenómeno durante un concierto en Virginia, Estados Unidos.

El pasado 8 de mayo, mientras interpretaban su clásico Enter Sandman ante una multitud de 60.000 personas en el Lane Stadium de Virginia Tech, se registraron vibraciones en el terreno que fueron captadas por sismógrafos del Observatorio Sismológico de Virginia Tech (VTSO).

Aunque el movimiento no fue perceptible ni causó daños, la sincronización de los saltos del público fue suficiente para que los instrumentos científicos detectaran una alteración del suelo, lo que dio lugar al ya viralizado “Metallica Quake”.



Este inusual episodio refuerza la magnitud del fenómeno cultural que representa Metallica, una banda formada en 1981 en Los Ángeles por el baterista Lars Ulrich, y el guitarrista y vocalista James Hetfield.





Con más de cuatro décadas de carrera, han definido el sonido del metal moderno con álbumes fundamentales como Master of Puppets (1986) y The Black Album (1991), este último con éxitos globales como Nothing Else Matters y Enter Sandman, canción que provocó literalmente que la tierra se moviera.



La gira M72 World Tour, iniciada en abril de 2023, ha sido un éxito rotundo en cada país visitado, y la expectativa por los nuevos conciertos en Alemania y Suiza confirma que Metallica sigue siendo una de las bandas más convocantes y potentes del mundo.





Con shows diseñados para estadios y una base de fans intergeneracional, el grupo continúa consolidando su legado, no solo como íconos del rock, sino como una fuerza capaz de mover multitudes… y el suelo bajo sus pies.