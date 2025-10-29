Más de 90 palestinos muertos en bombardeos israelíes en Gaza

Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de la mañana del miércoles (29.10.2025) a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.

El punto donde más víctimas se han registrado hasta ahora ha sido el centro de la Franja con al menos 42 personas muertas tras bombardeos, muchos con drones, contra casas y edificios del campo de refugiados de Nuseirat, según relatan fuentes médicas. En uno de ellos, Israel destruyó la casa de la familia Abu Dalal matando a 20 personas, de las que 15 fueron trasladadas a la morgue y otras cinco continúan atrapadas entre los escombros.

El portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, dijo a AFP que la situación en Gaza es "catastrófica y aterradora". Israel comenzó a bombardear de nuevo el martes la Franja de Gaza tras acusar al movimiento islamista Hamás de atacar a sus soldados en el territorio palestino, sin especificar dónde, en violación de la tregua. Por su parte Hamás negó haber atacado a soldados israelíes en Rafah, en el sur de Gaza, y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.

Trump defiende el alto el fuego

Esta oleada de ataques israelíes que han golpeado de norte a sur la Franja llegó la tarde de ayer, martes, por orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego, en vigor desde hace más de dos semanas. Fuentes del enclave confirman a Efe que los bombardeos israelíes no han cesado en lo que va de miércoles y desde el Gobierno israelí todavía no se han pronunciado hasta cuándo van a mantenerlos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya aseguró el domingo tras los primeros posibles incumplimientos que el alto el fuego seguía vigente en Gaza, no ve tampoco estos bombardeos como una violación del acuerdo. "Acabo de enterarme, mataron a un soldado israelí y los israelíes respondieron, y deberían responder cuando eso ocurre", dijo el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Corea del Sur desde Japón. Trump añadió que "nada va a poner en peligro el alto el fuego", y afirmó que Hamás "es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio" y "si se porta bien serán felices, y si no se portan bien serán eliminados".