Martinelli se declara “inocente” en juicio del caso Odebrecht

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, se declaró “inocente” el lunes (12.01.2026) ante un tribunal de las acusaciones de haber lavado dinero de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Martinelli, quien compareció por videollamada, comenzó a ser juzgado este lunes en un tribunal de Causas Penales de Panamá junto con otra veintena de personas, que también rechazaron los cargos.

“Soy inocente, no soy responsable”, se limitó a decir el exmandatario de 73 años, con el ceño fruncido y vestido con suéter negro, al ser preguntado por la jueza Baloisa Marquínez si se sentía “responsable” por los cargos que se le imputan.

En mensajes publicados en sus redes sociales, Martinelli expresó “serias dudas” sobre si habrá “debido proceso” y “respeto a la ley” en el caso Odebrecht, y calificó el juicio como un “show de la distracción”.

La fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, aseguró a su llegada al tribunal que el Ministerio Público “va a sustentar la condena para los imputados por blanqueo de capitales”.

Odebrecht se declaró culpable en 2016 ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en comisiones, principalmente en América Latina, donde los exgobernantes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen condenas por este caso.

En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de contratos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), cuando se construyó el Metro, la moderna vía costera de la capital y la ampliación del aeropuerto.

Martinelli, que se arriesga a una condena de 12 años de cárcel, sigue la audiencia virtualmente porque se asiló en Colombia en 2025 para evitar su detención por una pena de casi 11 años de prisión en otro caso de blanqueo de capitales.