Localizan los dos veleros desaparecidos que transportaban ayuda a Cuba

Los dos veleros con ayuda humanitaria que desaparecieron en ruta hacia Cuba fueron localizados y sus tripulantes están "a salvo", dijeron los organizadores del convoy este sábado (28.03.2026).

La Marina de México lanzó el jueves un operativo para encontrar los barcos, que habían partido hace una semana para llevar alimentos, suministros médicos y otra ayuda a la isla caribeña, afectada por una grave crisis energética y económica.

"Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana", dijo un portavoz del convoy internacional Nuestra América.

Convoy continuará su camino hacia Cuba

"El convoy sigue en ruta para completar su misión: entregar ayuda humanitaria urgentemente necesaria al pueblo cubano", dijo el portavoz, que agradeció a las autoridades mexicanas y cubanas su "apoyo, coordinación y profesionalismo".

La Marina mexicana aún no ha confirmado que haya localizado a los dos barcos.

El presidente estadounidense Donald Trump impuso un bloqueo petrolero de facto a Cuba en enero, después de que sus fuerzas capturaran al líder chavista Nicolás Maduro, principal aliado y proveedor de combustible del régimen comunista cubano.

La isla ha sufrido siete apagones nacionales desde 2024, dos de ellos en el último mes.