León XIV pide en Líbano anteponer “la paz a todo lo demás”

El papa León XIV llegó a Líbano este domingo (30.11.2025), tras visitar Turquía, y pidió a los libaneses "anteponer la paz a todo lo demás" y ser "artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas" en su primer discurso. "Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que 'paz' es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación", dijo el líder católico.

Asimismo, llamó a los libaneses a permanecer en su país, pese a la crisis endémica que atiza la emigración, y llamó a la "reconciliación" para superar las profundas divisiones políticas y comunitarias. "Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país", declaró en el palacio presidencial en Beirut.

"Sabemos que la incertidumbre, la violencia, la pobreza y muchas otras amenazas producen aquí, como en otros lugares del mundo, una hemorragia de jóvenes y familias que buscan un futuro en otros lugares a pesar del gran dolor que representa dejar su patria", dijo León XIV en referencia a la diáspora de libaneses -15 millones en los últimos años-, según estimaciones.

Solución de dos Estados

Ante el presidente libanés, Joseph Aoun, con quien se reunió a su llegada, Robert Francis Prevost​​ prefirió un discurso menos político para explicar qué "significa ser artífices de la paz en circunstancias muy complejas, conflictivas e inciertas". Aunque en ningún momento hizo referencia a los conflictos en Medio Oriente, el papa llega a Líbano solo pocos días después de un ataque de Israel al sur de Beirut en una nueva violación de la tregua firmada hace un año.

Antes de aterrizar en Beirut, Prevost dijo a bordo del avión papal que la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí es la "única” que puede resolver el problema. "La Santa Sede apoya públicamente la proposición de una solución de dos Estados desde hace varios años. Sabemos todos que Israel sigue sin aceptarla. Pero nosotros la consideramos como la única solución", declaró.