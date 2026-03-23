La Tierra acumuló un calor récord en 2025, según ONU

La cantidad de calor acumulado por la Tierra alcanzó un nivel récord en 2025, con posibles consecuencias durante cientos, e incluso miles de años, advirtió el lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un organismo de la ONU.

"El clima mundial se encuentra en una situación de emergencia. Estamos llevando el planeta Tierra a traspasar sus límites. Todos los indicadores climáticos clave han superado el umbral de alarma", advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo de la publicación del informe anual sobre el estado del clima de la OMM.

El reporte señaló que los últimos 11 años, desde 2015 hasta 2025, fueron los más calurosos desde que se tiene registro.

"Cuando la historia se repite 11 veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar", subrayó Guterres.

En el Informe sobre el Estado Global del Clima, la OMM alertó que 2025 fue el segundo o el tercer año más caluroso desde que se empezó a medir este parámetro hace 176 años, a mediados del siglo XIX.

La temperatura media anual cercana a la superficie fue prácticamente un grado y medio (1,43°C) más alta que la media preindustrial, que data de entre 1850 y 1900.

2024 sigue siendo el año más caluroso, con un 1,55°C por encima, lo que refleja el efecto enfriador temporal que tuvo el fenómeno meteorológico de La Niña este último año, explicó la OMM.

La organización subrayó que este calentamiento se debe a un desequilibrio energético porque el planeta está absorbiendo más energía del Sol de la que libera.