La Habana sin luz: red eléctrica de Cuba sufre otro colapso parcial

El reportero de medios estatales, Lázaro Manuel Alonso, confirmó en redes sociales que el corte eléctrico alcanzó, en principio, desde la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de Cuba, hasta la ciudad sureña de Cienfuegos, en el centro de la isla.

Según este reportero del estatal Canal Caribe, que mostró en redes una imagen de la céntrica avenida 23 a oscuras en el Vedado habanero, la Unión Eléctrica investiga las causas del nuevo apagón masivo, tras la "desconexión del sistema eléctrico de la parte occidental" del país.

Según su última actualización y testigos presenciales, aún seguían sin servicio eléctrico las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque.

Otro apagón masivo, en medio de largos apagones diarios

No quedó claro de inmediato qué causó este nuevo fallo de la red eléctrica cubana, pero el horizonte de La Habana estaba prácticamente a oscuras antes del amanecer, con solo hospitales y algunos hoteles turísticos iluminados, según confirmaron testigos a varios medios.

Las centrales eléctricas de petróleo de Cuba, ya obsoletas y con dificultades para mantener el suministro eléctrico, experimentaron una crisis total el año pasado con la disminución de las importaciones de petróleo de Venezuela, Rusia y México. La red eléctrica cubana ha colapsado, parcial o totalmente, varias veces desde entonces.

Muchos en la isla caribeña experimentan apagones diarios que se extienden por 20 horas o más. Incluso los residentes de La Habana, que antes estaban más protegidos de los efectos de los apagones, ahora se enfrentan regularmente a 10 horas o más al día sin electricidad.

Crisis económica, sanciones, caída en las importaciones de combustible

El Gobierno cubano atribuye el agravamiento de los apagones a la escasez de combustible, la deteriorada infraestructura y los daños causados ​​por el huracán Melissa.

Las sanciones estadounidenses y una profunda crisis económica han impedido durante años que el Gobierno compre suficiente combustible, lo que ha generado una creciente dependencia de sus aliados y ha dificultado los esfuerzos de Cuba por mantener el suministro eléctrico.

Pero las importaciones de crudo y combustible de la isla en los primeros 10 meses de 2025 cayeron más de un tercio en comparación con el mismo período de 2024, ya que los aliados clave México y Venezuela redujeron los suministros, según datos de envío y documentos citados por la agencia Reuters.

rml (reuters, Cibercuba, actualizado a las 13:40 CET)