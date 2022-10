La escaladora iraní Elnaz Rekabi llegó a Teherán y fue recibida por una multitud

Por Deutsche Welle | 19 de octubre de 2022, 8:00 AM

Una multitud recibió este miércoles en el aeropuerto de Teherán a la escaladora iraní Elnaz Rekabi, después de que la deportista compitiera en Corea del Sur sin velo,informaron medios locales. Rekabi compitió con la cabeza descubierta utilizando sólo una cinta para recogerse el cabello en un campeonato en Seúl el domingo. Este gesto fue interpretado por algunos como una muestra de solidaridad hacia el movimiento de protestas que sacude hace un mes Irán, después de la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida en Teherán por la policía de la moral porque supuestamente su velo dejaba ver algunos mechones de pelo.

Eufórico recibimiento

La República Islámica exige que las deportistas iraníes lleven el velo incluso en las competiciones en el extranjero. Rekabi,de 33 años, llegó al aeropuerto internacional Imán Jomeini temprano este miércoles, según un video difundido por la agencia estatal IRNA. Decenas de personas se congregaron para recibirla, con vítores y aplausos cuando salió por las puertas, según un video publicado en internet por el periódico reformista Shargh. La deportista apareció con una capucha y una gorra de béisbol y fue recibida por su familia y después se dirigió a los medios estatales. "Debido al ambiente que reinaba en la final de la competición y al hecho de que fui llamada inesperadamente, me confundí con mi equipamiento técnico y eso provocó que me olvidara del hiyab", dijo.

"Vuelvo a Irán en paz, en perfecto estado de salud y de acuerdo a mis planes. Me disculpo ante las personas de Irán por las tensiones que esto creó", afirmó y agregó que no tenía ninguna intención de dejar el equipo nacional. Estos comentarios confirman un mensaje publicado el martes en su cuenta de Instagram, en el que se disculpó por "cualquier preocupación" que pudo causar y dijo que la decisión de quitarse el velo "no fue intencional", sino porque fue llamada a competir antes de lo previsto.

Preocupación por Rekabi

Grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por su situación tras denuncias de sus amigos que afirmaron que no habían podido ponerse en contacto con ella. Sin embargo, en un comunicado enviado a AFP, la embajada iraní en Seúl negó "cualquier información falsa y desinformación" sobre su situación.

En una primera fase de la competición, la deportista apareció con una bandana, pero en la escalada principal llevó el pelo descubierto. Este gesto coincide con las protestas por la muerte de Amini, de 22 años, en las que muchas mujeres han participado, arrancándose sus velos en las calles y en universidades y escuelas de todo el país. La violencia en las calles ha provocado decenas de muertos, la mayoría manifestantes, pero también hay fallecidos entre las fuerzas de seguridad, y cientos de detenidos.

EL(afp, efe)