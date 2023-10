Israelíes y palestinos unidos por la música en Berlín

29 de octubre de 2023, 9:35 AM

Reunir a jóvenes músicos árabes e israelíes

La Academia Barenboim-Said no se parece a ninguna otra institución del mundo. Inaugurada en 2015 por el padre de Michael Barenboim, el director de orquesta y pianista estrella Daniel Barenboim, fue concebida como una continuación de la misión que el músico argentino desarrolló con el fallecido teórico literario palestino-estadounidense Edward Said, con su Orquesta West-Eastern Divan, que reúne a jóvenes músicos árabes e israelíes.

El plan de estudios de la academia de música incluye también una importante atención a los estudios de humanidades. Junto con su formación musical, los estudiantes se reúnen para aprender filosofía e historia, inspirados por la creencia de Edward Said de que "el humanismo es la única -me atrevería a decir que la última- resistencia que tenemos contra las prácticas inhumanas y las injusticias que desfiguran la historia de la humanidad".

En medio del trauma, unidos por la música y una visión

Los estudiantes emitieron una declaración compartida en el programa de su concierto del 23 de octubre, que se abrió con un minuto de silencio: "Para muchos de nosotros, es muy difícil dar un concierto en estos momentos. Pero, incluso en esta hora tan oscura, seguiremos los pasos de nuestros fundadores, Daniel Barenboim y Edward Said".

Como señala Michael Barenboim, hay pocos lugares en el mundo donde palestinos e israelíes colaboren tan estrechamente como en la Academia Barenboim-Said. "Por supuesto que este concierto no traerá la paz, eso no lo piensa nadie", dice. "Pero es una forma alternativa de pensar en cómo puede convivir la gente en una región, un enfoque que no implica bombas y armas, sino cooperación y diálogo, y escucharse unos a otros".