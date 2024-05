Israel y Hamás se encallan en sus posiciones hacia tregua

La reunión en El Cairo para alcanzar una tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza concluyó el domingo sin avances concretos, debido a las posiciones inflexibles de ambos bandos tras siete meses de guerra.

Un alto cargo de Hamás dijo a la agencia AFP que su delegación partió hacia Qatar después de que se intensificaran las discrepancias sobre los términos de un acuerdo, que además de una tregua incluya la liberación de rehenes. No obstante, el grupo regresará a la capital egipcia el 7 de mayo "para concluir las negociaciones" indirectas con Israel, informó el medio egipcio Al Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia, citando una "fuente bien informada".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que aceptar las "exigencias" de Hamás para poner fin a la guerra en Gaza sería "una terrible derrota para el Estado de Israel" y equivaldría a "capitular". En respuesta, el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, acusó a Netanyahu de "sabotear los esfuerzos de los mediadores" para obtener una tregua en el territorio, devastado tras casi siete meses de conflicto.

La última propuesta de tregua que los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos presentaron a finales de abril a Hamás -grupo considerado por la Unión Europea como grupo terrorista- prevé un cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 a cambio de palestinos presos en Israel.

Un dirigente de Hamás insistió el domingo en que su movimiento no aceptaría "en ninguna circunstancia" un acuerdo que no incluya explícitamente el fin de la guerra. Netanyahu reiteró en una reunión de gabinete que "Israel no puede aceptar" las "posiciones extremas" de Hamás.

Israel no estuvo presente en las negociaciones de El Cairo. Sin embargo, el jefe de la CIA, William Burns, sí participó, según medios de comunicación estadounidenses. Una fuente allegada a las conversaciones afirmó que Burns se dirige a Qatar para una "reunión de urgencia" con el primer ministro Mohamed bin Abdulrahman al Thani "ante la ausencia de avances".

