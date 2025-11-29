Indulto a expresidente de Honduras estremece elecciones

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que ordenará el indulto del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), generó este viernes (28.11.2025) la reacción de los diferentes candidatos a la presidencia.

Trump también llamó a los hondureños a votar por el candidato de derecha del Partido Nacional, Nasry Asfura, lo cual generó evidente malestar entre los otros participantes en la contienda.

Hernández cumple una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, pero el anuncio de Trump revive sus esperanzas de quedar en libertad.

El sorpresivo anuncio de indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, fue divulgado en la antesala de las elecciones generales en Honduras del próximo domingo 30 de noviembre.

El ex gobernante fue condenado el 26 de junio de 2024, después de ser llevado en extradición a Nueva York el 21 de abril de 2022, tres meses después de dejar el poder en Honduras tras dos períodos consecutivos de gobierno, el segundo de manera fraudulenta porque fue reelegido a pesar de que la Constitución hondureña no lo permite.

Trump anunció este viernes que estará "concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente".

El mandatario estadounidense informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, el mismo de Hernández, para las elecciones del domingo, al prometer que "habrá mucho apoyo" para el país centroamericano, si dicho político gana.

"Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", escribió.

Ana García, esposa del expresidente Hernández agradeció al mandatario estadounidense por el futuro indulto a su marido, quien podría reencontrarse con su familia "en los próximos días".

"Él está bien de salud, muy contento y muy agradecido. Esperamos que en los próximos días, no sabemos cuándo, no se nos ha informado oficialmente en el momento, pero sí creemos que en los próximos días lo vamos a tener con nosotros", dijo ante la prensa arropada por sus hijos, sin detallar dónde se realizaría ese encuentro.

García, quien agradeció a Dios por ese próximo indulto a su marido, señaló que "logró" hablar con el expresidente para darle la noticia: "Hace poco, logramos hablar finalmente con Juan Orlando. Él no sabía todavía de esta noticia y créanmelo que cuando se la compartimos su voz se partió de la emoción".

"Quieren revivir a criminales"

"Oró dando gracias a Dios y gracias a él también porque pronto como familia vamos a estar juntos", agregó la esposa y ex primera dama de Honduras desde la entrada de la casa familiar en Tegucigalpa, donde el expresidente fue capturado con orden de extradición en 2022.

El empresario derechista Nasry Asfura, candidato a la presidencia por el Partido Nacional aseguró que el apoyo del presidente estadounidense, a su candidatura presidencial, puede traer "beneficios" a los migrantes y a la economía de Honduras.

Asfura dijo ver el espaldarazo de Trump desde el "lado positivo", especialmente por los "beneficios" que puede traer a los hondureños que trabajan en Estados Unidos el restablecimiento de un estatuto migratorio que amparaba a miles de ellos, así como una potencial reducción de aranceles.

También reiteró que no tiene "ninguna vinculación" con Hernández, pese a que milita en el Partido Nacional (PN, derecha), a nombre del cual gobernó el exmandatario.

"Yo no tengo ninguna vinculación (con Hernández). Él fue presidente de la República, el partido no es responsable de las acciones personales", aseguró por teléfono el candidato.

De su lado, la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, Rixi Moncada, afirmó este viernes que "desde el extranjero", en alusión a Estados Unidos, "quieren revivir a criminales".

"El pueblo sabe que el bipartidismo (de los conservadores partidos Nacional, primera fuerza de oposición, y Liberal) golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado. Mi fuerza es mi conciencia y el pueblo movilizado", indicó Moncada en la red social X.

Sin citar a Hernández, Moncada afirmó que "hoy desde el extranjero quieren revivir a criminales y detener el proceso de liberación que nació contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009".

Moncada acusó además a "las élites financieras que explotan nuestro pueblo y mueven sus hilos en Washington".

"Son fariseos, que no les importa la justicia y menos la democracia. El domingo 30 de noviembre junto al pueblo les venceremos en las urnas", expresó la candidata de Libre (izquierda).