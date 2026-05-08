¿Hay alguien ahí? Pentágono publica documentos secretos sobre ovnis

Estados Unidos anunció este viernes que publicó una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump, que había pedido su desclasificación.

Más de 160 documentos están disponibles en un apartado de la página web del Pentágono.

"Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

Un documento de diciembre de 1947 contiene una serie de informes sobre "discos voladores", mientras que un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, clasificado como "máximo secreto", incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y de "platillos voladores".

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron separadamente haber visto en el cielo órbitas anaranjadas que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

Iniciativa presidencial

Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los "fenómenos anómalos no identificados" fueran tecnología alienígena.

Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.