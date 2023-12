Hamás dice que "ningún rehén saldrá vivo" sin una negociación

Así lo dijo Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, en una declaración divulgada por televisión, al señalar que Israel no podrá "recuperar vivos a sus prisioneros sin un intercambio y una negociación, y sin cumplir las exigencias de la resistencia", declaró.

Así lo dijo Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, en una declaración divulgada por televisión, al señalar que Israel no podrá "recuperar vivos a sus prisioneros sin un intercambio y una negociación, y sin cumplir las exigencias de la resistencia", declaró.

Von der Leyen: "ninguna guerra" puede justificar aumento de antisemitismo en la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el domingo que la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Gaza no puede servir para justificar el aumento del antisemitismo en la Unión Europea.

"No hay justificación para el aumento del antisemitismo. Ninguna guerra, ningún argumento político puede excusarlo", afirmó Von der Leyen durante una celebración de la Janucá, una de las principales fiestas judías, en una pequeña carpa instalada entre el edificio de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, en Bruselas.

La política alemana lamentó que los judíos europeos vuelvan a vivir con miedo porque el "viejo mal" del antisemitismo "está resurgiendo en Europa". "Se han pintado esvásticas en las casas de los judíos. Las sinagogas han sido vandalizadas. Los niños judíos han sido encerrados en sus escuelas porque las calles no son seguras para ellos", puso Von der Leyen como ejemplos en su discurso. (efe, afp / gs, jc)

Netanyahu llama a los integrantes de Hamás a rendirse: "Es el comienzo del fin"

Unas 4.000 personas marchan en Bruselas contra el antisemitismo

La manifestación recorrió lugares emblemáticos, como el Museo Judío, donde un atentado en 2014 dejó cuatro muertos, y la Gran Sinagoga de Bruselas, con banderas de Bélgica y carteles que rezaban "No hace falta ser judío para luchar contra el antisemitismo" y "La alegría judía es resistencia". (efe/reuters /rr)

Casi 18.000 personas han muerto en Gaza, según Hamás

Rusia pide "supervisión" internacional de treguas humanitarias en la Franja de Gaza

OMS aprueba resolución para pedir ayuda inmediata para Gaza

Miles de personas protestan en Berlín contra el antisemitismo y a favor de Gaza

Varios soldados israelíes resultan heridos en ataque con drones de Hezbolá

Netanyahu expresa su "descontento" a Putin por voto ruso en la ONU

Familia alemana de seis personas muere en bombardeo israelí en Gaza

La fiscalía general alemana, que ya abrió diligencias por los asesinatos de ciudadanos germano-israelíes a manos del grupo terrorista Hamás, confirmó a Süddeutsche Zeitung que está al corriente del caso, pero señaló que no hay indicios de se haya cometido un crimen que quede bajo su jurisdicción. También el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán confirmó la muerte de ciudadanos alemanes en la Franja, pero no se ha pronunciado oficialmente al respecto. (EFE, dpa/dz)

Netanyahu agradece a Estados Unidos la entrega de municiones

Netanyahu reveló que había conversado con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Les dije que no puedes apoyar la destrucción de Hamás por una parte y por otra presionarnos para que acabemos con la guerra, algo que evitaría la destrucción de Hamás". Por ello, prometió que sus tropas continuarán sus ataques "con intensidad tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza, hasta alcanzar los objetivos", que son la eliminación de Hamás, el retorno a Israel de todos los rehenes y la garantía de que Gaza no volverá a convertirse en una amenaza para Israel. (dpa, AP/dz)

Conflicto en Gaza tiene un impacto "catastrófico" en la salud, afirma la OMS

Fragata militar francesa derriba dos drones en el mar Rojo

El sábado, rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, amenazaron con atacar a cualquier barco que se dirigiera a los puertos israelíes a menos que se permitiera la entrada de alimento y medicamentos a la asediada Franja de Gaza. Los hutíes advirtieron en redes sociales que impedirían "el paso de barcos hacia la entidad sionista" si no se permite la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, gobernada por Hamás. (AFP, Reuters/dz)

Guterres critica "parálisis" de Naciones Unidas ante el conflicto en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, denunció este domingo (10.12.2023) la "parálisis" de la ONU frente al conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, y lamentó que el Consejo de Seguridad no hubiera votado a favor de un alto el fuego. En declaraciones durante el Foro de Doha, en Catar, Guterres consideró que el Consejo de Seguridad está "paralizado por divisiones geoestratégicas" que entorpecen la búsqueda de soluciones a la guerra.

"He reiterado mi llamado a declarar un cese el fuego humanitario, desgraciadamente, el Consejo de Seguridad no logró hacerlo", señaló. "Puedo prometer que no renunciaré" a ello, añadió. Además, advirtió del "riesgo grave de que el sistema humanitario se hunda". "La situación evoluciona rápidamente hacia una catástrofe" que podría tener una consecuencias "irreversibles para los palestinos en conjunto y para la paz y la seguridad en la región", sostuvo. (AFP, Reuters/dz)