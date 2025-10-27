Guatemala: Arévalo recurre a la OEA ante "intento de golpe"

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, solicitó el domingo (26.10.2025) a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria en el marco de la Carta Democrática Interamericana, ante un intento de golpe de Estado por parte de un juez penal y el Ministerio Público (Fiscalía).

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional de no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala", dijo Arévalo en un mensaje divulgado en cadena nacional.

"Guatemala no puede ser rehén de quienes usan la toga para servir a la corrupción. Es hora de defender la democracia con decisión", agregó.

La solicitud del gobernante a la OEA tiene lugar después de que el juez penal Fredy Orellana dictaminara el viernes, como lo ha hecho varias veces en el pasado, la suspensión del partido oficial, Movimiento Semilla, y de declarar vacante el puesto de presidente obtenido en las elecciones de 2023.

Orellana y la cúpula del Ministerio Público, que comanda la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea con el impedimento de ingresar a su territorio por señalamientos de corrupción.

La secretaría de la OEA reafirmó este domingo que los comicios en los que fue elegido el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fueron legítimos e hizo un llamado a respetar el resultado.

La OEA dijo en un comunicado que "sigue de cerca” los acontecimientos recientes en Guatemala y "se mantiene atenta" a sus posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país.

Arévalo llegó a la presidencia de Guatemala en 2023 con un discurso anticorrupción, pese a que las encuestas lo colocaban en octava posición. Desde entonces la Fiscalía ha intentado bloquear su Gobierno de diversas manera, aunque sin éxito hasta el momento.