González dice que lo obligaron a firmar documento que reconoce victoria de Maduro

El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia aseguró este miércoles que firmó bajo "coacción, chantaje y presiones" un documento que refrenda la victoria electoral de Nicolás Maduro, para poder partir al exilio a España, en un mensaje en video difundido en su cuenta en X (Twitter). El político considera que el documento, por la forma en que fue rubricado, es nulo.

"O firmaba o me atenía a las consecuencias", explicó González Urrutia -exiliado desde el 8 de septiembre en España, donde busca asilo político- sobre el texto que, según contó, le llevaron dos dirigentes del entorno de Maduro a la embajada española en Caracas, donde estaba refugiado, y que dio pie a "horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones".

Las explicaciones de González se producen después de que Gobierno de Venezuela atribuyera al candidato opositor una carta, exhibida por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en la que informaba a las autoridades venezolanas de su decisión de solicitar asilo en España y decía "acatar" el fallo judicial que convalidó la reelección del presidente Maduro.

"Jamás los voy a traicionar"

En esa misiva, el dirigente opositor se comprometía además a mantener un perfil bajo en su exilio. El texto fue compartido por el ministerio de Comunicación en un grupo de Telegram: consta de dos páginas y no tiene firmas. González Urrutia explica en su mensaje que fueron el propio Rodríguez y la vicepresidenta Delcy Rodríguez quienes le presentaron la carta, y que lo amenazaron con no darle un salvoconducto que le permitiría salir de Venezuela rumbo al exilio.

"En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el Soberano", esgrimió el exembajador. "Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento", añadió González Urrutia, asegurando a sus seguidores que "no me van a callar, jamás los voy a traicionar".

González Urrutia criticó que el régimen de Maduro "siempre recurre al juego sucio, el chantaje y la manipulación". "Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio, la verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló", sentenció.

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado denunció un fraude en las elecciones que dieron a Maduro un tercer mandato de seis años (2025-2031) y reivindica la victoria de González. El opositor pasó un mes en la clandestinidad ante de pedir asilo en España, tras una orden de captura en su contra.